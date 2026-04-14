ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਯੋਜਨ?

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਲਾ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 14, 2026 at 10:24 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਸੰਗੀਤ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 13ਵਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਸਕਰਣ ਲੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਾਂਡ ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਲਾ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਵੀ ਤਜੁਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਨ ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਕੇਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ , ਲਘੂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

