3 ਜਾਂ 10 ਮਈ, ਕਦੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ NEET UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ?

ਇਸ ਵਾਰ NEET UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ ਜਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

NEET UG 2026 SYLLABUS
NEET UG 2026 SYLLABUS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 16, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਪਿਕਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 22.76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟਾਪਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।"

2024 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਦਲਾਅ

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰਈਟੀ ਨੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਮਿਸ਼ਰਾ

3 ਜਾਂ 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਤੋਂ 10 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, 2023 ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਰੀਕ 8 ਮਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਤਵਾਰ 3 ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ।

