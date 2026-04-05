ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਓ ਇਹ 5 ਆਦਤਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਾਪਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : April 5, 2026 at 12:39 PM IST
ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਟਾਪਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਦਤਾਂ
ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਾਪਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-
- ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਾ ਟਾਲੋ: ਟਾਪਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੈਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ।
- ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ। ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ: ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਪੈੱਨ, ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
- ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਓ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਵੇਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ।
- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਰਾਤ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਰ) ਕਰੋ। ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਲਾਸ ਟਾਪਰ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
