ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ? ਕਰੋ ਚੈੱਕ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ? ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਹੈਨਲੀ ਔਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : April 6, 2026 at 1:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਇਲੀਟੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਨਲੇ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ-ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਨਲੀ ਔਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 15 ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਪਸੀ (ROI) ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੋਬਾਇਲੀਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਹੈਨਲੀ ਔਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਵਿੱਚ 86 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਅਤੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰੀਅਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ 81 ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 80 ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ (79 ਸਕੋਰ) 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਹਨ।
ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (86)
- ਸਿੰਗਾਪੁਰ (81)
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (80)
- ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (79)
- ਕੈਨੇਡਾ (78)
- ਆਸਟਰੀਆ (69)
- ਯੂਏਈ (68)
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (67)
- ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਇਟਲੀ (65)
- ਲਾਤਵੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ (62)
- ਪੁਰਤਗਾਲ (61)
- ਗ੍ਰੀਸ (59)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਨਲੀ ਔਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੌਕਾ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ 39 ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ US EB-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਕੋਰ 79 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੌਕੇ
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ (61 ਸਕੋਰ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ (59 ਸਕੋਰ) ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ 'ਗੋਲਡਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ' ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (27 ਦੇਸ਼ਾਂ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਨਲੀ ਔਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
