UPSC ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਇਹ ਮੰਗ

UPSC ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 19, 2026 at 10:23 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: UPSC ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2026 ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਲ ਆਂਸਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਲ ਆਂਸਰ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। UPSC ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਲ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਦਿ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਯਾਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੋਰਟਲ (QPRep) ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ https://upsconline.nic.in/login 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕੁੰਜੀ, ਤਿੰਨ ਅਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

