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UGC-NET ਜੂਨ 2026: ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 3 ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ 84 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਨਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ UGC-NET ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।

UGC Net 2026
UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ (File Photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2026 at 8:59 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। NTA ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 84 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। NTA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ 9 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

NTA ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 84 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ UGC-NET ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੇਖ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (JRF) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 22 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 87 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ

NTA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੱਥਾਂ, ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ/ਸੰਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, NTA ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ 1 (ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ), ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ 2 (ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੇਪਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ 1 (ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

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