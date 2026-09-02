ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਗੌਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 2, 2026 at 6:20 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਲਥ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬ ਰਾਹੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ NSQF ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁਨਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਢਾਂਚਾ (National Skill Qualification Framework - NSQF) ਤਹਿਤ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।"- ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਸਾਹ, ਦੇਣਾ ਪੰਪ ਕਰਨਾ, ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬ ਪਿੱਛੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋੜ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਸ਼
ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਅੰਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ।"