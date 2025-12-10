ETV Bharat / education-and-career

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਦਿਲਚਸਪ

ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

FINLAND EDUCATION MODEL
ਨਲੈਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਗੂ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 10, 2025 at 5:26 PM IST

4 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਦਿਲਚਸਪ (ETV BHARAT)

'ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਫਿਨਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਆਲੀ ਖੁਰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਰਿਧਿਮਾ ਵੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ'

ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਰਿਧਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

FINLAND EDUCATION MODEL
ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV BHARAT)

ਲਿਖਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲੈਣ।- ਰਿਧਿਮਾ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ

'ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ,ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਪਲੱਸ'

ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਿਧੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।'

FINLAND EDUCATION MODEL
ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ETV BHARAT)

ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।- ਰਿਧਿਮਾ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ

'ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ'

ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ।'

'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਰੂਚੀ'

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਆਲੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ।'

FINLAND EDUCATION MODEL
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਮ (ETV BHARAT)



'ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੇਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।'

'ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'- ਰਜਿੰਦਰ ਘਈ, ਮੁਖੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

FINLAND EDUCATION MODEL
ਚਾਰਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੜਾਈ (ETV BHARAT)

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ?

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਰਿਧੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਵਫਦ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਲੈਂਡ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'

