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ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ SBI ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ? ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਐਸਬੀਆਈ ਖੋਜ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਧ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ
right to free Education (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 3:42 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਬੀਆਈ ਖੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ" ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ "ਮੁਫ਼ਤ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

NTA ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨਟੀਏ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਡਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ "ਗਾਓਕਾਓ" ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਡਲ - ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ - ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ

  • ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ: 2024 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 64,756 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ।
  • ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 1.6 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  • ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

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