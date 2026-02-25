ETV Bharat / education-and-career

SBI ਨੇ 116 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ?

SBI ਨੇ 116 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

SBI RECRUITMENT 2026
SBI RECRUITMENT 2026 (SBI)
By ETV Bharat Features Team

Published : February 25, 2026 at 5:23 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ SBI ਨੇ 116 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੈਡਰ ਅਫਸਰ (SCO) ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ

SBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 116 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

  1. ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ: 61 ਪੋਸਟਾਂ
  2. ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (IS ਆਡਿਟ): 43 ਪੋਸਟਾਂ
  3. ਸਹਾਇਕ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਏਵੀਪੀ - ਆਈਐਸ ਆਡਿਟ): 12 ਅਹੁਦੇ

ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ

ਇਹ ਅਹੁਦੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਡਰ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਸੀਏ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀਏ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਆਈਐਸ ਆਡਿਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਬੀਈ/ਬੀਟੈਕ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਆਈਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ) ਜਾਂ ਐਮਸੀਏ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਆਈਐਸਏ ਵਰਗਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ

ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 23 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 35 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (SC/ST/OBC/PwBD) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ/ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫੀਸ 750 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ SC/ST/PwBD ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

  1. ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SBI ਕਰੀਅਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  3. 'ਮੌਜੂਦਾ ਓਪਨਿੰਗਜ਼' ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ SCO ਭਰਤੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  4. ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
  5. ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ, ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼, ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
  6. ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।

