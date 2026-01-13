ETV Bharat / education-and-career

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਇਸ ਪਤੇ ਉਤੇ ਭੇਜੋ ਡਿਟੇਲ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ OST ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

upcoming OST Centre
upcoming OST Centre (Pic Credit: Getty)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 13, 2026 at 11:22 AM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ OST (ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ) ਕੇਂਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ OST ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ANM, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ M&E ਕਮ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ janhit.tipsacs@gmail.com ਉਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 9851050001 ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਜਨਹਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੀ.ਆਈ. ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ANM POST ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ANM ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ/ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਸੰਕਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਤਨਖ਼ਾਹ 16000 ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ/ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ/ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ/ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ/ਲੂਮਨ ਵਿਕਾਸ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਲਾਹ/ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ/ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ/ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ/ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ/ਲੂਮਨ ਵਿਕਾਸ/ਨਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਟੀਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NASCP) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

M&E ਕਮ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਗਣਿਤ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ, ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

