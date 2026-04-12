ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, CRPF 'ਚ 9195 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ, 69,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
CRPF ਨੇ 9,195 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : April 12, 2026 at 5:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF) ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਪਾਇਨੀਅਰ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 9,195 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ): ਕੁੱਲ 9,175 ਅਸਾਮੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,096 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 79 ਅਸਾਮੀਆਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਪਾਇਨੀਅਰ ਵਿੰਗ): ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ (13 ਮੇਸਨ ਅਤੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ)। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 19 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ₹100 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SC, ST, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ
ਡਰਾਈਵਰ: ਹੈਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ (HTV) ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਕੈਨਿਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (MMV): ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ITI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਪਾਸ।
ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ।
ਉਮਰ ਸੀਮਾ (01 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ): ਡਰਾਈਵਰ ਪੋਸਟ ਲਈ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CBT), ਸਰੀਰਕ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟ (PST), ਸਰੀਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਟੈਸਟ (PET), ਵਪਾਰਕ ਟੈਸਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (DME) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੇ 100 ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 0.25 ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ₹ 21,700 ਤੋਂ ₹ 69,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ -CRPF Sipahi Recruitment 2026 Notification PDF
ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ CRPF, CRPF ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ CRPF Recruitment Portal 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।