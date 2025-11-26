ETV Bharat / education-and-career
10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਚੰਗੀ! ਜਾਣੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ 362 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 26, 2025 at 3:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IB ਵਿੱਚ 362 ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ (MTS) ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ mha.gov.in 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
IB ਵਿੱਚ MTS ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ
- ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST), ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PwBd) ਲਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ 18,000 ਤੋਂ 56,900 ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
IB MTS ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰ 1 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 2 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਅਰ 2 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (MCQ) ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ: ਜਨਰਲ ਗਿਆਨ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ, ਸੰਖਿਆਤਮਕ/ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ/ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਯੋਗਤਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?
- ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ mha.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ।
- 'IB MTS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ 2025' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਤਾਂ "Already Registered? To Login" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ "To Register" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ।
