ETV Bharat / education-and-career

ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਪਲਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

RECRUITMENTS OF POLICE CONSTABLES
RECRUITMENTS OF POLICE CONSTABLES (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 6, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 3,298 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਪਲਾਈ?

ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਾਰਚ ਰਾਤ 11:55 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?

  1. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  2. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ/ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  3. ਉਮਰ ਸੀਮਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

  1. ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਪੇਪਰ-1 (100 ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਤਰਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ-2 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
  2. ਸਰੀਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ: ਇਹ ਪੜਾਅ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
  3. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ: ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ

ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ, SC/ST ਅਤੇ OBC ਲਈ (ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ) 700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ EWS ਲਈ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ?

ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 19,900 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ 19,900 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ।

ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ।
  3. ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
  4. ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ।
  5. ਫੋਟੋ, ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
  6. ਅਪਲਾਈ ਫੀਸ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
  7. ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

POLICE CONSTABLE RECRUITMENT 2026
POLICE CONSTABLE SALARY
POLICE CONSTABLE APPLY ONLINE
POLICE CONSTABLE APPLY FEES
RECRUITMENTS OF POLICE CONSTABLES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.