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7ਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ, RIMC ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ?

RIMC Dehradun: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਪਲਾਈ?

Rashtriya Indian Military College Dehradun
FILE PHOTOS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2026 at 9:54 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ (Rashtriya Indian Military College), ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿਖੇ ਜੁਲਾਈ, 2027 ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2027 ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ, ਕਦੋਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ

ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  1. ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 1 ਸਤੰਬਰ, 2026
  2. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ)
  3. ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ ਤੱਕ)
  4. ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
  5. ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਤੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2026
  6. ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ: 6 ਦਸੰਬਰ 2026

3 ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ/ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਆਰ.ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਆਰ.ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿੰਕ (https://examinationservices.nic.in/ExamSys26Part2/Root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFQBut9oTMxhETt9bNm6zcP2ghS+a59eor30/A5h2io4z) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.rimc.edu.in 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

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