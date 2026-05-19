ETV Bharat / education-and-career

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ AI, ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ।

PUNJAB SCHOOL EDUCATION BOARD
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 19, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ-ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ-ਕਮ-ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰ

PSEB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ CBSE ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿਸਵਜੀਤ ਸਾਹਾ, ਇੰਟੇਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਵੇਤਾ ਖੁਰਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ-ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਦਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

PUNJAB SCHOOL EDUCATION BOARD
COMPUTER SCIENCE INTEGRATION
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
HARJOT SINGH BAINS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.