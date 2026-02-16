ETV Bharat / education-and-career

ਭਲਕੇ 8ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਭਲਕੇ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ।

PSEB 2026 datesheet
ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ (Picture Courtesy: Harjot Singh Bains (X)/CANVA)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 16, 2026 at 2:56 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 'ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰ ਦੱਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ, ਹੁਣ ਭਲਕੇ (17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (8ਵੀਂ-10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਵਿੱਚ 8.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 02:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿੰਕ www.pseb.ac.in ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ
ਤਰੀਕਦਿਨਪੇਪਰ
17-02-2026 ਮੰਗਲਵਾਰਅੰਗਰੇਜੀ
19-02-2026 ਵੀਰਵਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ (ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ)

ਹਿੰਦੀ (ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ)

ਉਰਦੂ (ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ)

20-02-2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਵਿਗਿਆਨ
21-02-2026 ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ)

ਹਿੰਦੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ)

ਉਰਦੂ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ)

23-02-2026 ਸੋਮਵਾਰਗਣਿਤ
24-02-2026 ਮੰਗਲਵਾਰਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ
25-02-2026 ਬੁੱਧਵਾਰਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ
26-02-2026 ਵੀਰਵਾਰਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ
27-02-2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ -

ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਡਾਂਸ

ਜਿਊਮੈਟਰੀਕਲ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ

ਸੰਗੀਤ ਵਾਦਨ

ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ

ਉਰਦੂ ਇਲੈਕਟਿਵ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਵਰਕ

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ- ਸਾਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਯੰਤਰਾਂ, ਵਾਈਰਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ

  • 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ
ਤਰੀਕਦਿਨਪੇਪਰ
06-03-2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ
07-03-2026 ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ
09-03-2026 ਸੋਮਵਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਏ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ-ਏ

10-03-2026 ਮੰਗਲਵਾਰਕਟਾਈ ਤੇ ਸਿਲਾਈ
11-03-2026 ਬੁੱਧਵਾਰਅੰਗਰੇਜੀ
12-03-2026 ਵੀਰਵਾਰਖੇਤੀਬਾੜੀ
13-03-2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

ਹਿੰਦੀ

ਉਰਦੂ (ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ)

16-03-2026 ਸੋਮਵਾਰਵਿਗਿਆਨ
17-03-2026 ਮੰਗਲਵਾਰ

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ-

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ

ਉਰਦੂ

ਫਰੈਂਚ

ਜਰਮਨ

18-03-2026 ਬੁੱਧਵਾਰਮਕੈਨੀਕਲ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ
19-03-2026 ਵੀਰਵਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਬੀ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ-ਬੀ

20-03-2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਸੰਗੀਤ ਵਾਦਨ
24-03-2026 ਮੰਗਲਵਾਰਗਣਿਤ
25-03-2026 ਬੁੱਧਵਾਰਸੰਗੀਤ ਤਬਲਾ
27-03-2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ
30-03-2026 ਸੋਮਵਾਰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ
01-04-2026 ਬੁੱਧਵਾਰਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ
  • 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ
ਤਰੀਕਦਿਨਪੇਪਰ
17-02-2026 ਮੰਗਲਵਾਰਹੋਮ ਸਾਇੰਸ
18-02-2026 ਬੁੱਧਵਾਰਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜੀ
19-02-2026 ਵੀਰਵਾਰਸਾਇਕੋਲੋਜੀ
20-02-2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼
21-02-2026 ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
23-02-2026 ਸੋਮਵਾਰ

ਮਿਊਜ਼ਕ (ਤਬਲਾ)

ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਈ ਬਿਜਨਸ

24-02-2026ਮੰਗਲਵਾਰਐਗਰੀਕਲਚਰ
25-02-2026 ਬੁੱਧਵਾਰਇਕਨਾਮਿਕਸ
26-02-2026 ਵੀਰਵਾਰ

ਬਾਇਓਲਾਜੀ

ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ

27-02-2026ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ
06-03-2026ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
07-03-2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼
09-03-2026ਸੋਮਵਾਰਜੋਗਰਾਫੀ
10-03-2026ਮੰਗਲਵਾਰਰਿਲੀਜ਼ਨ
11-03-2026ਬੁੱਧਵਾਰਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀ
12-03-2026ਵੀਰਵਾਰ

ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ

13-03-2026ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਗੁਰਮਿਤ ਸੰਗੀਤ
16-03-2026ਸੋਮਵਾਰਮਿਊਜ਼ਿਕ (ਵੋਕਲ)
17-03-2026ਮੰਗਲਵਾਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰਪਸ
18-03-2026ਬੁੱਧਵਾਰਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ
19-03-2026ਵੀਰਵਾਰਮਿਊਜ਼ਿਕ (ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ)
20-03-2026ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਹਿਸਟਰੀ
24-03-2026ਮੰਗਲਵਾਰ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ

ਫਰੈਂਚ

ਜਰਮਨ

25-03-2026ਬੁੱਧਵਾਰਗਣਿਤ
27-03-2026ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਫਿਲਾਸਫੀ
30-03-2026ਸੋਮਵਾਰ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ

ਫਿਜਿਕਸ

01-04-2026ਬੁੱਧਵਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਣਵੀਂ

ਹਿੰਦੀ ਚੋਣਵੀਂ

ਅੰਗਰੇਜੀ ਚੋਣਵੀਂ

ਉਰਦੂ

02-04-2026ਵੀਰਵਾਰਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ
04-04-2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ

ਡਾਂਸ

ਕਮਿਸਟਰੀ

ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ

19-02-2026ਵੀਰਵਾਰ

ਕਮਰਸੀਅਲ ਕਰੋਪਸ

ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਕਮਰਸੀਅਲ ਕਲਾਥਿੰਗ

ਸਰਕੂਲਰ ਨਿਟਿੰਗ

ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਇੰਗ

ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਡਿਜਾਇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ-II

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਪਲਾਇੰਸਿਜ-II

ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਮਈਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ-II

ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ-II

ਗਰਾਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਐਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਨ ਸੀ++

ਇੰਨਸੋਰੈਂਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ-।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ-1

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਈ-ਕਾਮਰਸ-II

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ-II

ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫੀ-(ਟਾਈਪ-ਰਾਈਟਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜੀ/ਪੰਜਾਬੀ)

ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾਮਿਕਸ ਐਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ

07-03-2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰਜਨਰਲ ਅੰਗਰੇਜੀ
12-03-2026ਵੀਰਵਾਰ

ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ

16-03-2026ਸੋਮਵਾਰ

ਲੈਂਡ ਸਕੇਪਿੰਗ ਐਂਡ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

ਡਰੈਸ ਮੇਕਿੰਗ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯਾਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੇਕਿੰਗ

ਫੈਬਰਿਕ ਸਟਰੱਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸਿੰਗ

ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕੁਮਨੀਕੇਸ਼ਨ

ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ-II

ਫਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਡਿੰਗ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

ਡੈਸਕ ਟੋਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਂਡ ਪਰੈਕਟਸਿਜ਼ ਆਫ ਇੰਨਸੋਰੈਸ-II

ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ-II

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ-II

ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ-II

ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ-II

ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ-II

ਐਡਵਾਂਸਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ

18-03-2026ਬੁੱਧਵਾਰਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ
19-03-2026ਵੀਰਵਾਰ

ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਫੂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ

ਯੂਨਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਫੈਸ਼ਨਲ ਨਿਟਵੀਅਰ

ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਐਂਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਾਇੰਗ-II

ਮਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ-II

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਸਰਕਟਸ

ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਐਸਟੀਮੇਂਟ

ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਰਾਇੰਗ-II

ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਜ਼

ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ

ਇੰਨਸੋਰੈਂਸ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਸ਼ਿਪ-II

ਸੈਲਜ਼ਮੈਨਸ਼ਿਪ-II

ਇਮਪੋਰਟ ਮੈਨਜ਼ਮੈਂਟ

ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਮੈਨਜ਼ਮੈਂਟ-II

ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਜ ਆਫ ਇੰਨਕਮਟੈਕਸ-II

ਅਕਾਊਟਿੰਗ ਐਂਡ ਈ-ਕਾਮਰਸ

ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ (ਅੰਗਰੇਜੀ/ਪੰਜਾਬੀ)

ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

01-04-2026ਬੁੱਧਵਾਰਜਨਰਲ ਫਾਊਡੇਂਸਨ ਕੋਰਸ

ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ

  1. 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ - 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026
  2. 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ- 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
  3. 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ- 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

