ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਐਮਬੀਏ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੋਰਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਐਮਬੀਏ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੋਰਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ
Published : January 3, 2026 at 4:13 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-2027 ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਯੂਆਈਏਐਮਐਸ) ਵਿਖੇ ਐਮਬੀਏ (ਸੈਕਟਰਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਐਮਈਟੀ) 2026 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਮਾਰਚ, 2026 ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
UIAMS 'ਚ ਕੋਰਸ ਸੁਵਿਧਾ
ਯੂਆਈਏਐਮਐਸ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਬੀਏ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, met.puchd.ac.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਸੀਐਸ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਜਨਵਰੀ 2026 ਕੋਚਿੰਗ ਬੈਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ iasc.puchd.ac.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ LLB, BA LLB, BCom LLB, ਅਤੇ BBA LLB ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਫੀਸ ₹35,000 ਪਲੱਸ GST ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SC/ST ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ, ਫੀਸ ₹17,500 ਪਲੱਸ GST ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।