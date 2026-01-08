ETV Bharat / education-and-career

OSSSC ਭਰਤੀ 2026: 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ... ਤਨਖਾਹ 81,100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ

ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਫੋਰੈਸਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

FOREST GUARD RECRUITMENT 2026
OSSSC ਭਰਤੀ 2026 (getty image)
author img

By ETV Bharat Features Team

Published : January 8, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (OSSSC) ਨੇ FE & CC ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 1,518 ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ

ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ OSSC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, osssc.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ

ਐਫਈ ਐਂਡ ਸੀਸੀ ਵਿਭਾਗ 47 ਫੋਰੈਸਟਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 896 ਵਣ ਗਾਰਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 575 ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁੱਲ 1,518 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

FOREST GUARD RECRUITMENT 2026
OSSSC ਭਰਤੀ 2026: 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ (OSSSC Forest Guard Recruitment)

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ

ਫੋਰੈਸਟਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ +2 ਸਾਇੰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। +2 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਰੈਸਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ

ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਾਰੈਸਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ 1 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹25,500 ਤੋਂ ₹81,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ₹19,900 ਤੋਂ ₹63,200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

OSSSC FOREST GUARD RECRUITMENT
FOREST GUARD RECRUITMENT 2026
ਨੌਕਰੀਆਂ
ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
OSSSC RECRUITMENT 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.