NTA ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ Advisory, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
NTA ਨੇ NEET UG ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਅਪੰਗਤਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : January 6, 2026 at 12:22 PM IST
ਕੋਟਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET UG 2026) ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਜਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਅਪੰਗਤਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (UDID) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। NTA ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।-ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਜੇਕਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। OTPs ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ UIDAI ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ EWS, SC, ST ਅਤੇ OBC/NCL ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ NTA ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ nta.ac.in ਅਤੇ neet.nta.nic.in 'ਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਰ NEET UG ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2.37 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2025 ਲਈ NEET UG ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
