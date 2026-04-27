NEET UG 2026: NTA ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 27, 2026 at 10:05 AM IST

ਕੋਟਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ NEET UG ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਰ ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਗੇਟ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਕਾਰਡ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੰਨਾ 1 'ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਕਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਕਸੇ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬਕਸੇ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬਕਸਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵਿਜੀਲੇਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੰਨਾ 2 'ਤੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟਕਾਰਡ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ, ਨਿਗਰਾਨ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੋਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਸ-ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੈਧ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ?

  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ (ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਮਾਨ), ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟ, ਘੜੀਆਂ (ਐਨਾਲਾਗ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ), ਈਅਰਫੋਨ, ਈਅਰਬਡ, ਕੈਮਰੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੇਪਰ ਨੋਟ, ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ, ਬੈਗ, ਕੈਪ, ਬੈਲਟ, ਗਹਿਣੇ (ਗਹਿਣੇ), ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓ-ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਇਓ-ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ

  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੇ ਗਣਨਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ OMR ਸ਼ੀਟ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ OMR ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

