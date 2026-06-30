DU UG Admission 2026: 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਤਸ਼ਾਹ

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DU UG Admission 2026: 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 10:27 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 29 ਜੂਨ 2026 ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ CSAS-UG 2026 ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 65,343 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ।
ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CSAS-UG ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 65,343 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
CUET ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਖਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖਲਾ CUET-UG 2026 ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਵੇਰਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ।
ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜਾਅ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਭਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, CUET ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਟਆਫ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਭਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CUET-UG 2026 ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟ ਵੰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
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