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JoSAA Counselling 2026: IIT ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ, ਜਾਣੋ B.tech ਸੀਟ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਦਾਖਲੇ?

IIT ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਂਕ 18643 ਰਹੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਈਆਈਟੀ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ।

JoSAA Counselling 2026
JoSAA Counselling 2026 (File Photo/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 18, 2026 at 1:25 PM IST

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ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (JoSAA) ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ IIT ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, IIT ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਂਕ B.Tech ਸੀਟ ਲਈ 18,643 ਹੈ, IIT ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ B.Tech ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "IIT ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 29,824 ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੇਜਰ ਹੈ। IIT ਭਿਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ 8,886 ਹੈ, ਜਦਕਿ IIT ਬੰਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੈਂਕ 67 ਹੈ। IIT ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਡਵਾਂਸਡ (JEE ਐਡਵਾਂਸਡ 2026) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ NIT ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੇਨ (JEE MAIN 2026) ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਂਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ B.Tech ਲਈ 64955 ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਐਨਆਈਟੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ 64,955 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਐਨਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼-ਔਰਤ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 77,217 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 1,390,116 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼-ਔਰਤ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਵੀ 1,497,038 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਆਈਟੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਵੀਐਲਐਸਆਈ ਅਤੇ ਏਮਬੈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ.ਟੈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 70,610 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

JEE Advanced 2026 ਤੋਂ IIT Open Category ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ:

  1. ਆਈਆਈਟੀ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ.ਟੈਕ ਸੀਟ ਵੀ ਰੈਂਕ 18643 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  2. ਆਈਆਈਟੀ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ.ਟੈਕ ਸੀਟ ਵੀ ਸਿਰਫ਼-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 29824 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  3. ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਵਿਖੇ 5 ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੋਹਰੀ-ਡਿਗਰੀ ਬੀਐਮਐਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ.ਟੈਕ ਸੀਟ ਰੈਂਕ 18977 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  4. ਬੀਐਚਯੂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ 28480 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  5. ਭਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ.ਟੈਕ ਸੀਟ ਰੈਂਕ 8886 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਵਿਖੇ 67ਵੇਂ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
  6. ਆਈਆਈਟੀ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 14701 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

JEE Main 2026 ਤੋਂ NIT ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ:

  1. NIT ਅਗਰਤਲਾ ਵਿਖੇ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਕੋਟਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ BSMS ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀਟ 68753 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
  2. NIT ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਕੋਟਾ MTech BTech ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀਟ ਵੀ 64980 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
  3. NIT ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਕੋਟਾ BTech ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀਟ ਵੀ 64955 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
  4. NIT ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਕੋਟਾ ਮਹਿਲਾ-ਸਿਰਫ BTech ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀਟ ਵੀ 77217 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
  5. NIT ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਖੇ, ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ BTech ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੀਟ 1390116 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
  6. NIT ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਖੇ, ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਮਹਿਲਾ-ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀਟ 1497038 ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

JEE Main ਤੋਂ IIIT ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 2026:

  1. ਆਈਆਈਟੀ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਵੀਐਲਐਸਆਈ ਅਤੇ ਏਮਬੈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ.ਟੈਕ ਸੀਟ 70610 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  2. ਆਈਆਈਟੀ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ.ਟੈਕ ਸੀਟ 70259 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

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