JNU ਪੀਐਚਡੀ ਦਾਖਲਾ: NET ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਤਵੀ, JRF ਅਤੇ GATE ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

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JNU ਪੀਐਚਡੀ ਦਾਖਲਾ: NET ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਤਵੀ, JRF ਅਤੇ GATE ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
JNU ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ NET ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ PhD ਦਾਖਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : October 29, 2026 at 8:37 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈੱਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਜੀਸੀ, ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਤੋਂ ਨੈੱਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨੈੱਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਆਰਐਫ ਅਤੇ ਗੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ।
ਨੈੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ?
JNU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, PhD ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ NET ਸਕੋਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ NET ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ NET ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ PhD ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
JRF ਅਤੇ GATE ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
JNU ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ JRF ਅਤੇ GATE ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Viva-voce ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। JRF ਅਤੇ GATE ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।