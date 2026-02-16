ETV Bharat / education-and-career

JEE MAIN 2026: ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ Answer Key, 9 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਡ੍ਰਾਪ, ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ ਨਤੀਜਾ

NTA ਨੇ JEE MAIN 2026 ਸੈਸ਼ਨ-1 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ (Answer Key) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

JEE MAIN 2026
JEE MAIN 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 16, 2026 at 1:32 PM IST

ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੱਖ (JEE MAIN 2026) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (BE) ਅਤੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (BTech) ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਨੌਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਬਾਰੇ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਰ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ।"

ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਡ੍ਰਾਪ?

  • 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਡ੍ਰਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10 ਅਤੇ 17 ਛੱਡੇ ਗਏ।
  • ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ।
  • 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
  • 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 4 ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
  • 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 22 ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23 ਡ੍ਰਾਪ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ:

  1. 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ, 18 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ।
  2. 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ।
  3. 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ, 14 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗਣਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ।

JEE MAIN 2026 FINAL ANSWER KEY
JANUARY SESSION RESULT
JOINT ENTRANCE EXAMINATION
JEE MAIN 2026 ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ
JEE MAIN QUESTIONS DROPPED

