JEE Main 2026 : ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ

JEE Main 2026 : ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
IIT, NIT ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ IT ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 1, 2025 at 12:46 PM IST
ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੱਖ (ਜੇਈਈ ਮੇਨ 2026) ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://jeemain.nta.nic.in/ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਜੇਈਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, 1,539,848 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 1,475,103 ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸੈਸ਼ਨ?
ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ?
ਜਨਰਲ, ਈਡਬਲਯੂਐਸ, ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,600 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ₹4,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, EWS ਅਤੇ OBC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹4,500 ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ₹4,000 ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
SC, ST, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਲਿੰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ।
JEE Main ਰਾਹੀਂ NITs ਅਤੇ JEE Advanced ਰਾਹੀਂ IITs ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (NITs), ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIITs), ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (GFTIs) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ JEE Main ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਡਵਾਂਸਡ (JEE ਐਡਵਾਂਸਡ) ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IITs) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, 10.48 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9.39 ਲੱਖ ਸੀ। 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2022 ਵਿੱਚ, 14.75 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਘਟ ਕੇ 10.26 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.05 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ 14.15 ਲੱਖ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 11.3 ਲੱਖ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ:
- ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ
- ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ - 27 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ - 27 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ - ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਰਡ - ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ - 21 ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬ ਸ਼ੀਟ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ - ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
- ਨਤੀਜਾ - 12 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।
- ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਫਿਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ JEE ਮੇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ
- ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਲਾਕਰ, ਆਧਾਰ, AAPAR ਆਈਡੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ UDID ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੋਡ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ (ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। (ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।)
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।