ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ JEE ਅਤੇ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਹੋਏ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ JEE ਅਤੇ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ।

JEE and NEET preparation in school
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ JEE ਅਤੇ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 30, 2025 at 2:39 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ JEE ਅਤੇ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ JEE ਅਤੇ NEET ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ JEE ਅਤੇ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ETV Bharat)

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ?

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ JEE ਅਤੇ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ JEE ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਵਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਫਿਜਿਕਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। - ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ

ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਚਿੰਗ, 11ਵੀਂ ਲਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਜੋ NEET ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ JEE ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੇ।

