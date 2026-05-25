ETV Bharat / education-and-career

JEE ADVANCED ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ Answer Key ਜਾਰੀ, ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਨਹੀਂ... ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼?

JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰੇ-ਆਪਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

JEE ADVANCED 2026
JEE ADVANCED 2026 (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 25, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 (JEE ADVANCED 2026), 17 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀ, IIT ਰੁੜਕੀ, ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

‘ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ...’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘JEE ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।’

‘ਅਧਿਆਇ ਰੇ-ਆਪਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ’

ਇਹ ਸਵਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੇਪਰ 1 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਗ 1 ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ਼ਲਤ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਰੇ-ਆਪਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਬਲ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।

JEE ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ

JEE ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਪਰ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1.88 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:

  • ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 26 ਮਈ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੈ।
  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • JoSAA ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

TAGGED:

PROVISIONAL ANSWER KEY
JEE ADVANCED ANSWER KEY
JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ
JEE ADVANCED 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.