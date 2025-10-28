ETV Bharat / education-and-career
ਭਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ! ਬਸਤੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕਿੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ?
ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
Published : October 28, 2025 at 9:07 PM IST
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਗ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਤੀ ?
ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਿਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਮਾਤ ਦਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਬੈਗ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਫੜ ਲਓ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਦਾ
ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੈ।
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਬੈਗ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਵੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਰਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋ ਬੈਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ ਨਾ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।- ਕਿਰਨ ਗੁਪਤਾ, ਹੈੱਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਵੱਦੀ
ਮਾਪੇ ਰੱਖਣ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁਕਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਧਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮਾਪੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਵੀਡਨ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।"
ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ , ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।- ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਡਟਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ
ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਡਟਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 1321 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 708 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਘਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਚੁਕਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਦਰਦ, ਗਰਦਨ 'ਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ, ਬਖ਼ੀ ਚ ਅਕੜਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।