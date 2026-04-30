ICSE ਅਤੇ ISC ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ

ਆਈਸੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 30, 2026 at 9:00 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈਸੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ 2026 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਕੀਤਾ ਟੋਪ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਿਆਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।" -ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਿਆਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 3.6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਆਈਐਸਸੀ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 3.6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 99 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਐਸਸੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 99.3 ਫੀਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸ 99.48 ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ 98.81 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਿਆਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ICSE (ਕਲਾਸ 10) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ISC (ਕਲਾਸ 12) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਨਤੀਜੇ:

ਵਿਦਿਆਰਥੀ CISCE ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, cisce.org, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪੋਰਟਲ, results.cisce.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੌਗਇਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  • ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, results.cisce.org 'ਤੇ ਜਾਓ।
  • ICSE (10ਵੀਂ) ਜਾਂ ISC (12ਵੀਂ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  • ਆਪਣਾ UID (ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ICSE-ISC 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ DigiLocker 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ

ਸਾਲ 2026 ਲਈ ICSE ਅਤੇ ISC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ DigiLocker 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ results.digilocker.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ। ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ICSE 2026 ਵਿੱਚ 99.78% ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ISC 2026 ਵਿੱਚ 99.66% ਨਤੀਜਾ

ਦਿੱਲੀ-NCR ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 55 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ICSE ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ 6,400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,467 ਮੁੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 10 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2,933 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,929 ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 4 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ICSE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99.78% ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 0.07% ਵੱਧ ਹੈ। ISC ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੇ 45 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 3,547 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,845 ਮੁੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 7 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,702 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,697 ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 5 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ISC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99.66% ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 0.25% ਵੱਧ ਹੈ। ISC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਦੇਖੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ

ਇਸ ਸਾਲ, ਕੁੱਲ 2,957 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ICSE ਕਲਾਸ 10 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 1,553 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ISC ਕਲਾਸ 12 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ICSE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 258,721 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137,503 (53.15%) ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 121,218 (46.85%) ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ICSE ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99.18% ਸੀ। ਕੁੱਲ 103,316 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ (ISC) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 54,118 (52.38%) ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 49,198 (47.62%) ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ISC ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99.13% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ। ICSE (ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99.46% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਇਹ 98.93% ਸੀ। ISC (ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99.48% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਇਹ 98.81% ਸੀ। CISCE ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ICSE ਜਮਾਤ 10 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 67 ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, 14 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ISC ਜਮਾਤ 12 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 45 ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

