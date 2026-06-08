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10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕੇਗੀ।
Published : June 8, 2026 at 10:36 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਬਿਹਤਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਕੋਟਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਂਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਲਈ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ 3.20 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਧਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ CGPA ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
CBSE ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਸਕੀਮ: 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ 60 ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੌਰਾਨ 500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਮਨ ਬੋਰਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, NMMS ਅਤੇ PM-YASASVI ਤਹਿਤ OBC/EBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਨ ਬੋਰਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ: ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
INSPIRE ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਟਾਪ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ IIT-JEE/NEET ਵਿੱਟ ਟਾਪ 10,000 ਰੈਂਕ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
AICTE ਤਰੱਕੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮਾ/ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਧਰੁਵ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ J&K ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: ਸਾਬਕਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 2,500 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 3,000 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ 2,00,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਆਸ਼ਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਪ 300 NIRF ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
LIC ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ 20,000 ਸਾਲ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ 10,000 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਟਾਟਾ ਕੈਪਿਟਲ ਪੰਖ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਰਮਨ ਕਾਂਤ ਮੁੰਜਾਲ ਅਤੇ HDFC ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ: ਕਾਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ MBBS/UG ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 15,400 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
UWC ਅਤੇ QS ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: UWC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਫ੍ਰੀ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ QS ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ $10,000 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਅਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ, 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ, ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫੀਸ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ MyScheme Portal 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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