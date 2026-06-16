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DU PG Admission 2026: ਜਾਣੋ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ

ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

DU PG ADMISSION 2026
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (File Photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 16, 2026 at 10:10 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (DU) ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (PG) ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 74 ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11,548 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 17 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ ਹੈ।

74 ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ (ਯੂਆਰ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ), ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ-ਗੈਰ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ (ਓਬੀਸੀ-ਐਨਸੀਐਲ), ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ), ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਡਬਲਯੂਬੀਡੀ), ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਕੇਐਮ), ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ (ਐਸਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 74 ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 11,548 ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ?

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਕੋਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਮਪੀਐਡ, ਬੀਪੀਐਡ, ਐਮਐਫਏ ਅਤੇ ਸੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੀਸਾਂ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੀਡਬਲਯੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

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