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DU ਵਿੱਚ PG ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, 2,964 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲਾਟ

DU ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

DU PG ADMISSION 2026
DU PG ADMISSION 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 23, 2026 at 10:21 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,964 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 8,150 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 8,150 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,150 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,964 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅੰਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 3,399 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ। ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

2,448 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2,448 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2,303 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 104 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕੱਟਆਫ ਅਤੇ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

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