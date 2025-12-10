ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ETV Bharat / education-and-career
ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : December 10, 2025 at 10:13 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ CBSE ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ'
CBSE ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ CBSE ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'
CBSE ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਗ A ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਭਾਗ B ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਗ C ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਗ A ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਗ B ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ ਹੈ, ਭਾਗ C ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ D ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ।
'ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ'
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਸੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। CBSE ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੂਗੋਲ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਓ: CBSE ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, CBSE ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।