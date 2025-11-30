ETV Bharat / education-and-career
6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ! ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
CBSE ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 'Skill Education' ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 30, 2025 at 4:10 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 'Skill Education' ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
NMPS 2020 ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (NEP 2020) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ" ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ।
CBSE, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CBSE ਸਕੂਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 270 ਘੰਟੇ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 110 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਲਗਭਗ 160 ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਬਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ।
CBSE ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ" ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹੁਨਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ: ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਬੋਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਕ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਵੀ.ਕੇ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਹੁਨਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਲੈਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੈਬ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਤਰਖਾਣ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?"
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਲੈਬ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਕੋ-ਐਡ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸੀਬੀਐਸਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੈਬ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਬਜਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਕੋ-ਐਡ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਡਿੰਗ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਚ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਨਰ ਕਾਰਜ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ?"
ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਹੁਨਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ, "ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?"
ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਚਕਦਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਮਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਭਾਵਨਾ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਨੌਕਰੀ-ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "10-12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਖਾਣ, ਸਿਲਾਈ, ਬੇਕਿੰਗ, ਏਆਈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਮਾਡਿਊਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਹੁਨਰ ਬੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਖਾਣ, ਸਧਾਰਨ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। CBSE, NCERT ਅਤੇ PSSIVE ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਬੀਤਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤਰਖਾਣ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ-ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?"
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਈਪੀ) ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ 160 ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-