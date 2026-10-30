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CBSE ਨੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 'Individuals in Society' ਅਤੇ 'CT & AI' ਵਿਸ਼ੇ ਹਟਾਏ
CBSE ਬੋਰਡ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'Individuals in Society' ਅਤੇ 'CT & AI' ਮਾਡਿਊਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ।
Published : October 30, 2026 at 3:36 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ' 'Individuals in Society' ਅਤੇ 'CT & AI' ਮਾਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2027-28 ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ' ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। CBSE ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ 22 ਹੁਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ (2026-27) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਕਲਾਸ 9: Individuals in Society ਅਤੇ CT & AI ਮਾਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
- ਕਲਾਸ 10: Environmental Education ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵੋਕੇਸ਼ਨ
ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ "ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ" ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 22 ਹੁਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 22 ਹੁਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2027-28 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।