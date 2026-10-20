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NEET Stray Vacancy ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ, 11.90 ਲੱਖ ਰੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟ !
ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 472 ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 20, 2026 at 1:03 PM IST
ਕੋਟਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (MCC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 15% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਚੌਥੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੱਟਆਫ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਰ ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 28,515 ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਕੋਰ 562 ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਂਕ 27,080 ਅਤੇ 564 ਦਾ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਆਫ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰੈਂਕ 1,485 ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ।
ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਕੱਟਆਫ ਦਾ ਫਾਸਲਾ
ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 6,071 ਜਾਂ 615 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਏਮਜ਼ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1,29,719 ਅਤੇ 472 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਜਨਰਲ, ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਜਾਂ ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਅ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕਟਆਫ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਟ 4845 ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਤੇ 621 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੈਅ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, 595 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 11,579 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਮਦੁਰਾਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪਸੰਦ ਸੀ।
ਮਾਹਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸਟ੍ਰੈਰੀ ਵੈਕੇਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 597 ਦੇ ਸਕੋਰ ਅਤੇ 11005 ਦੇ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਇੱਕ MBBS ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਐਮਬੀਬੀਐਸ ’ਤੇ 177 ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲੇ
ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JIPMER (ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਈਕਲ) ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 12,546 ਜਾਂ 593 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ 9,668 (601 ਸਕੋਰ) ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ 10,903 (597 ਅੰਕ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਨੇ 23,527 (570 ਅੰਕ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 177 ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ 11,90,352 ਦੇ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ 233 (ਰੈਂਕ 8,91,113) ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀਡੀਐਸ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਵਾਰਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ:-
|ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|ਹਵਾ
|NEET UG ਸਕੋਰ
|ਜਨਰਲ
|28515
|562
|ਈਡਬਲਯੂਐਸ
|31430
|558
|ਓ.ਬੀ.ਸੀ.
|28601
|562
|ਐਸ.ਸੀ.
|127165
|474
|ਐਸ.ਟੀ.
|144533
|463
ਏਮਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਖਾਲੀ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ :-
|ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|ਹਵਾ
|NEET UG ਸਕੋਰ
|ਜਨਰਲ
|11579
|595
|ਈਡਬਲਯੂਐਸ
|6071
|615
|ਓ.ਬੀ.ਸੀ.
|14701
|587
|ਐਸ.ਸੀ.
|93436
|497
|ਐਸ.ਟੀ.
|129719
|472
JIPMER ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ:-
|ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|ਹਵਾ
|NEET UG ਸਕੋਰ
|ਜਨਰਲ
|12546
|593
|ਈਡਬਲਯੂਐਸ
|14598
|588
|ਓ.ਬੀ.ਸੀ.
|14517
|588
|ਐਸ.ਸੀ.
|106144
|488
ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਵਾਰਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ:-
|ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|ਹਵਾ
|NEET UG ਸਕੋਰ
|ਜਨਰਲ
|52383
|533
|ਈਡਬਲਯੂਐਸ
|53122
|532
|ਓ.ਬੀ.ਸੀ.
|53293
|532
|ਐਸ.ਸੀ.
|183081
|441
|ਐਸ.ਟੀ.
|204945
|430
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