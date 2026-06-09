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10ਵੀਂ ਅਤੇ ITI ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ
10ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ./ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦੀਆਂ 11,127 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
Published : June 9, 2026 at 9:40 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (RRB) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 11,127 ਸਹਾਇਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ (ALP) ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੰਡੋ
ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ 14 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਜੂਨ 2026 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ
- ਸਹਾਇਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ) ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਉਮਰ ਸੀਮਾ
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OBC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ SC/ST ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ
- ਜਨਰਲ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 500 (ਸੀਬੀਟੀ-1 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ)।
- SC, ST ਅਤੇ PWD ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 250 (CBT-1 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 250 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ)।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ
ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ CBT-1 (ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ) ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਫਿਰ CBT-2 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 19,900 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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