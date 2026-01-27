ETV Bharat / education-and-career
ਜਾਣੋ, DU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ CUET ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ CUET ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ।
Published : January 27, 2026 at 11:09 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ (UG) ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (CUET) ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ CUET ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ CUET ਸਕੋਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (DU), ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU), ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GGSIP), ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ (JMI) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ UG ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ CUET ਸਕੋਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ CUET ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ CUET ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ CUET ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, admission.uod.ac.in 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 18 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ (UG) ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ aud.delhi.gov.in 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
DU 71,000 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ
2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 69 ਕਾਲਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 79 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ 198 ਬੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 71,000 ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ਼ CUET ਸਕੋਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ, ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਯੋਜਨ, ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CUET ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।