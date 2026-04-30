ETV Bharat / education-and-career

UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, 2 ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਾਣੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 30, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਨੈੱਟ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ਼ਿਪ, ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਜੇਆਰਐਫ), ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂਂ ਅਰਜ਼ੀ?

ਐਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਮੀਦਵਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 20 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 2026 (ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 22 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ 24 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ 15 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ UGC-NET ?

UGC-NET ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (JRF), ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ₹1,150, ਜਨਰਲ-EWS/OBC-NCL ਲਈ ₹600, ਅਤੇ SC/ST/PwD/ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ₹325 ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। NTA ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

  • ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਇਸ ਵਾਰ, UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 85 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁ-ਚੋਣ (MCQ) ਹੋਣਗੇ।
  • ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
  • ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋੜੇ ਗਏ

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 597ਵੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026) ਵਿੱਚ, ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ 597ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ 10 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 15 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ NTA ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

UGC NET REGISTRATION DATE
UGC NET EXAM DETAILS
ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਿਖਿਆ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ
UGC NET JUNE 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.