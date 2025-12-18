ETV Bharat / education-and-career
MBBS ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸ਼ਡਿਊਲ
NEET UG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : December 18, 2025 at 10:22 AM IST
ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: NEET UG 2025 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕਮੇਟੀ (MCC) ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਊਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। MCC ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ MBBS ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ BDS ਅਤੇ B.Sc. ਨਰਸਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। BDS ਅਤੇ B.Sc. ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਰ ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ Join ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ MBBS ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ NEET UG 2025 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। MCC ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 44 ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 67 MBBS ਸੀਟਾਂ, 147 ਡੈਂਟਲ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 51 B.Sc. ਨਰਸਿੰਗ ਆਨਰਜ਼ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ।
MBBS ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ-
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: 18 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ, ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
- ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: 18 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
- ਚੁਆਇਸ ਫਿਲਿੰਗ: 18 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ, ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
- ਚੁਆਇਸ ਲਾਕਿੰਗ: 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
- ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: 22 ਦਸੰਬਰ
- ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਤੀਜਾ: 23 ਦਸੰਬਰ
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: 24 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ
ਇਹ ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ, ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ
- ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: 1 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ, ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
- ਚੁਆਇਸ ਫਿਲਿੰਗ: 1 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ, ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
- ਚੁਆਇਸ ਲਾਕਿੰਗ: 2 ਜਨਵਰੀ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
- ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: 2 ਜਨਵਰੀ
- ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਤੀਜਾ: 3 ਜਨਵਰੀ
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: 4 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-