ETV Bharat / education-and-career
JEE-Main 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ
ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਚਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : November 3, 2025 at 12:13 PM IST
ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ JEE-Main 2026 ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NTA ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਚਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੂਚਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਢਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਅਮਿਤ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NTA ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ JEE-ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। NTA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ JEE-ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ, ਭਾਗ ਮੂਲ ਅਤੇ ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-ਅਮਿਤ ਆਹੂਜਾ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਿਰ
ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ
NTA ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਆਹੂਜਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਨਤੀਜੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੰਤਿਮ JEE-ਮੇਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-