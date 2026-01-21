ETV Bharat / business

ਔਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਰੇਸਤਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ? ਜ਼ੋਮੈਟੋ-ਸਵਿਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਮਿਲਿਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਵਾਬ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਐਪ ਪਾਰਟਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੋ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

Published : January 21, 2026 at 7:33 AM IST

ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਰੇਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਲਾਗਤ (Hidden Cost) ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹੀ ਡਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਾਂ ਮੇਨੂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

"ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ"

ਫੂਡ ਬਲੌਗਰ ਨਲਿਨੀ ਉਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ - ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ - ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ - ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਅੰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ "ਉਹ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜਾਂ ਸਵਿਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।" ਪੋਸਟ ਨੂੰ 9.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਰੰਜਨ, ਨੇ ਉਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "@Swiggy ਦੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ... ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ।"

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਰਡਰ ਮੁੱਲ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ: ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਨ-ਐਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਚ.ਐਨ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਜਿਨ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ (ਗਾਹਕ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀਮਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਝਾਅ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ (ਗਾਹਕ) ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।"

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

ਝਾਅ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੱਸੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1915) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ, ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਿ ਲਾਭ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ

ਜ਼ਵੀਗਾਟੋ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ 570 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹350, ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ₹25, ਅਤੇ ਐਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹200 ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਆਕਾਸ਼ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਨਿਰਮਲ ਗੋਰਾਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਗਿਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (GIPSWU) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: ਗਾਹਕ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ GIPSWU 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ।"

ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ

ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰ ਸੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ₹25-30 ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਡਰ ਰਾਹੁਲ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਕਮ ₹30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ?

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਲਿਤ ਵਧਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ₹2 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ₹10 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 400% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੀਐਫਓ ਅਕਸ਼ਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ "ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ "ਸਾਈਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ" ਵਿੱਚ ਹੈ।

