ETV Bharat / business

Zomato ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਨਕਲੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ANALOGUE DAIRY PRODUCTS
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 31, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ "ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ" ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ "ਐਨਾਲਾਗ ਡੇਅਰੀ" ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ?

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

  • ਅਸਲੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਲੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਮੀਨੂ ਹਟਾਉਣਾ: ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਅਸਲੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਦਿਤਿਆ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ FSSAI ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ FDA ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਨੀਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ "ਐਨਾਲਾਗ" ਪਨੀਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ, ਕਲਾਉਡ ਰਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੇਟਰਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

FSSAI FOOD SAFETY
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡੇਅਰੀ ਪਾਬੰਦੀ
ZOMATO DAIRY BAN
ANALOGUE DAIRY PRODUCTS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.