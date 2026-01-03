ETV Bharat / business

Zomato CEO ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗਿਗ ਵਰਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 10.9% ਵਧੀ

ਐਟਰਨਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ, ਫਲਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

GIG WORKERS STRIKE
ਐਟਰਨਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਟਰਨਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਗ ਮਾਡਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਚਕਦਾਰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਿਗ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਟਰਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਿਟ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਕਸ(X) 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਿਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਘੰਟਾਵਾਰ ਕਮਾਈ (EPH) 2024 ਵਿੱਚ 92 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 102 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 10.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ EPH ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

10-ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10-ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਅਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ GIPSWU ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ 10-20-ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਮਾਡਲ

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 38 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ 250 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 26 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਲੱਗਭਗ 26,500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਧਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (~20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਲੱਗਭਗ 21,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 12.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ 2029-30 ਤੱਕ 23.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

