Zoho: ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੈਂਬੂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਏਆਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 13, 2026 at 4:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਿੱਗਜ ਜ਼ੋਹੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੇਂਬੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੈਂਬੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਆਈ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਂਬੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਚਾਨਕ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਹੋ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਂਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੋਹੋ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ੋਹੋ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਜ਼ੋਹੋ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਯਤਨ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟ-ਕਾਮ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੈਂਬੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਡਾਟ-ਕਾਮ ਕਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਵੀਡੀਆ, ਐਪਲ, ਅਲਫਾਬੇਟ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।