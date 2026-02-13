ETV Bharat / business

ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ 'Zero Duty', ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ 3% ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ ।

American cotton
ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ 'Zero Duty' (IANS)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : February 13, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3% ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸਪ੍ਰੋਕਲ ਡਿਊਟੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19% ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਰਿਸਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ $7.6 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ $3.26 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 90 ਤੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੁਣਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਪਿਸਤਾ, ਸੇਬ, ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ-ਰੇਟ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

TAGGED:

US TRADE DEAL
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ZERO RECIPROCAL TARIFF
PIYUSH GOYAL
ZERO DUTY ON INDIAN CLOTHES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.