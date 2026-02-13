ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ 'Zero Duty', ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ 3% ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ ।
Published : February 13, 2026 at 9:55 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3% ਕੀਤੀ ਗਈ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸਪ੍ਰੋਕਲ ਡਿਊਟੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।
#WATCH | Delhi: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Union Minister Piyush Goyal says, " ... he spread another lie in the parliament that bangladesh has got more benefits from the trade than india. just as bangladesh has a facility that if raw material is purchased from america, then if… pic.twitter.com/JSL1hjQdNc— ANI (@ANI) February 12, 2026
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19% ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਰਿਸਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ $7.6 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ $3.26 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 90 ਤੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਪਿਸਤਾ, ਸੇਬ, ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ-ਰੇਟ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।