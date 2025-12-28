11,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓ ਡਰਾਫਟ ਸੌਂਪਿਆ
ਕੰਪਨੀ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : December 28, 2025 at 11:35 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਜ਼ ਵਣਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹11,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਪਟੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੀ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਰੂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ, ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ DRHP ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
ਮਿਆਰੀ DRHP ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਜ਼ੈਪਟੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਈਟਰਨਲ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ₹9,375 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO 38.25 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Swiggy, ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਈ, ਇਸਦੇ ₹11,327.43 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 3.59 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਇਆ।
$7 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣ
2021 ਵਿੱਚ ਅਦਿਤ ਪਾਲੀਚਾ ਅਤੇ ਕੈਵਲਿਆ ਵੋਹਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ, Zepto ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ ₹7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹1.8 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹16,000 ਕਰੋੜ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, Zepto ਨੇ ₹450 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹3,757.5 ਕਰੋੜ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ Zepto ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ IPO ਲਈ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ, ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਅਤੇ JM ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।