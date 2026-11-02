ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਖਿਲਾਫ 1,322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤਹਿਤ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਖਿਲਾਫ 1,322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤਹਿਤ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ED ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
By PTI
Published : November 2, 2026 at 2:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (LICHFL) ਨੂੰ ₹1,322 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਤਿਹ ਚੰਦਰਾ ਨੇ LICHFL ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBI FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ZEEL) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।'
'ਕੁੱਲ ₹980 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ੇ'
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਪਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਅਤੇ ZEEL ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, CBI ਨੇ LICHFL ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। LICHFL, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ - ਜੋ ਕਿ CBI FIR ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ - ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹980 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। LICHFL ਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹1,322 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
LICHFL ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NCLT ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਣਦਾਰ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
480 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਸੰਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਇਨਫਰਾ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਵੈਂਚਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ₹480 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ₹500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੰਤ ਸਾਗਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ, ਟਾਪ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 28 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, ₹480 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ 'ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੈਂਟਲ-ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਰੈਂਟਲ-ਡਿਸਕਾਊਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ' ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 'ਨਿਰੰਤਰ ਗਰੰਟੀ' ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਰਿਣਦਾਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 28 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਡੀਜੇਐਮ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ ₹59,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
- LICHFL ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ' ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫਰਮ MPJ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 6 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹40,562 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
LICHFL ਦੇ ਮੁਤਾਬਕਜ , ਦੋਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਏ
ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ LICHFL ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹31.79 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ, ਇਹ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਵਸੰਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਇਨਫਰਾਪਾਵਰ ਐਂਡ ਮਲਟੀਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ - ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ LICHFL ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।"
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ LICHFL ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।