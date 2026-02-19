ETV Bharat / business

ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ, EPFO ​​ਨੇ ਦੱਸਿਆ- ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

WORKING FROM HOME
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (canva)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ (Work From Home) ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ?

  • ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਤਨਖਾਹ, ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
  • ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐਫ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਲਚਕਦਾਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ

ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

